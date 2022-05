Delega fiscale, c’è l’accordo di maggioranza. Fonti Chigi: “I partiti si sono impegnati perché l’iter sia rapido” (Di giovedì 26 maggio 2022) C’è l’accordo di maggioranza sulla Delega fiscale e potrà quindi riprendere l’esame in commissione Finanze alla Camera, rispettando l’approdo in Aula previsto il 20 giugno. Lo riferiscono Fonti di maggioranza al termine della riunione convocata a Palazzo Chigi. La situazione si è sbloccata poche ore dopo che si è trovato l’accordo sula questione balneari e ddl Concorrenza: sono questi i dossier su cui il governo Draghi era impantanato da mesi. Secondo Fonti dell’esecutivo, “l’intesa ha riguardato gli ultimi aspetti della Delega, in particolare quelli relativi alla revisione del catasto, alla disciplina dei regimi di tassazione del risparmio, alla revisione dell’Irpef e del sistema delle deduzioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) C’èdisullae potrà quindi riprendere l’esame in commissione Finanze alla Camera, rispettando l’approdo in Aula previsto il 20 giugno. Lo riferisconodial termine della riunione convocata a Palazzo. La situazione si è sbloccata poche ore dopo che si è trovatosula questione balneari e ddl Concorrenza:questi i dossier su cui il governo Draghi era impantanato da mesi. Secondodell’esecutivo, “l’intesa ha riguardato gli ultimi aspetti della, in particolare quelli relativi alla revisione del catasto, alla disciplina dei regimi di tassazione del risparmio, alla revisione dell’Irpef e del sistema delle deduzioni e ...

