De Mita, Renzi: “Pezzo storia anche se ci ho litigato molto” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ciriaco De Mita è stato un Pezzo di storia di questo Paese. Era il mito di mio padre e della sinistra Dc. Io invece ci ho discusso e litigato molto. Oggi rendo omaggio alla sua vita e alla sua morte con molto rispetto. Condoglianze alla famiglia”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ciriaco Deè stato undidi questo Paese. Era il mito di mio padre e della sinistra Dc. Io invece ci ho discusso e. Oggi rendo omaggio alla sua vita e alla sua morte conrispetto. Condoglianze alla famiglia”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv, Matteo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Quando De Mita riunì i centristi a Napoli nel 2017: “Un nuovo partito? Non sono mica come Renzi che ne fa uno al gi… - Daviderel4 : RT @Stefano_Lupus: @confundustria No. Non era certo De Mita il padre spirituale di Renzi. Magari lo fosse stato! Erano Andreotti e Buttigli… - movArturoAquara : #DeMita Quando De Mita riunì i centristi a Napoli nel 2017: 'Un nuovo partito? Non sono mica come Renzi che ne fa u… - IMattanza : PROMEMORIA Referendum, De Mita contro Renzi: 'Sei volgare' - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Quando De Mita riunì i centristi a Napoli nel 2017: “Un nuovo partito? Non sono mica come Renzi che ne fa uno al giorn… -