De Mita | Più Europa | ' uomo fedele alle istituzioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "L'Italia saluta oggi un pezzo importante della sua storia. Ciriaco De, da sempre e per sempre orgogliosamente democristiano, non appartiene certo al Pantheon dei laici, dei liberali e dei riformisti, ma vanno riconosciuti il suo rispetto e la sua fedeltàrepubblicane italiane che si accompagnavano ad una solida idea di". Così in una nota Benedetto Della Vedova e Bruno Gambardella, rispettivamente segretario nazionale e componente della Direzione di Più. "Alla sua famiglia, alla sua comunità e ai suoi amici vada il cordoglio del nostro partito”, concludono Della Vedova e Gambardella.