De Mita: Mastella, e’ stato un rinnovatore della politica (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ciriaco De Mita e’ stato un rinnovatore della politica. Ha dato spazio ai giovani – io sono diventato parlamentare a 28 anni e mezzo – ha attuato gesti di straordinaria novita’ come la nomina di Mattarella a commissario della Dc in Sicilia in anni veramente difficili”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interpellato dall’Ansa, ricorda l’ex premier scomparso oggi. Mastella, reduce dai postumi di un intervento chirurgico, sara’ comunque presente domani ai funerali che si svolgeranno a Nusco alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E ne sottolinea come fosse centrale nella sua idea politica “l’attenzione alle riforme istituzionali, un’idea purtroppo in parte vanificata da alcune riforme ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ciriaco Dee’un. Ha dato spazio ai giovani – io sono diventato parlamentare a 28 anni e mezzo – ha attuato gesti di straordinaria novita’ come la nomina di Mattarella a commissarioDc in Sicilia in anni veramente difficili”. Il sindaco di Benevento, Clemente, interpellato dall’Ansa, ricorda l’ex premier scomparso oggi., reduce dai postumi di un intervento chirurgico, sara’ comunque presente domani ai funerali che si svolgeranno a Nusco alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella. E ne sottolinea come fosse centrale nella sua idea“l’attenzione alle riforme istituzionali, un’idea purtroppo in parte vanificata da alcune riforme ...

Advertising

DomaniGiornale : È lungo l’elenco dei nomi della classe dirigente che Ciriaco #DeMita formò, nei decenni. Uno dei più noti è Clement… - comedian72 : RT @ottopagine: Mastella: 'De Mita? Orgoglio della civiltà contadina che arriva a gestire paese' #Benevento - ParereLegale : @StefanoDisegni perché ormai, da vecchio, non poteva far piu danni. ci ricordiamo di de mita non come il mentore d… - danielapreziosi : RT @StefanoFeltri: Clemente Mastella: «Ciriaco De Mita maestro di molti, ma alla fine anche i suoi popolari non lo vollero» di @danielapr… - StefanoFeltri : Clemente Mastella: «Ciriaco De Mita maestro di molti, ma alla fine anche i suoi popolari non lo vollero» di… -