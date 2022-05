De Mita, lo scontro tv con Renzi: "Non vede limiti alla sua arroganza" (Di giovedì 26 maggio 2022) Scintille tra i due leader durante il faccia a faccia al Tg La7 per il referendum costituzionale del 2016 "Credo sia irrecuperabile perché ha una tale consapevolezza di sé che non vede limiti alla sua arroganza". Ciriaco De Mita aveva chiuso così, nel 2016 ... Leggi su adnkronos (Di giovedì 26 maggio 2022) Scintille tra i due leader durante il faccia a faccia al Tg La7 per il referendum costituzionale del 2016 "Credo sia irrecuperabile perché ha una tale consapevolezza di sé che nonsua". Ciriaco Deaveva chiuso così, nel 2016 ...

Advertising

ClaudioMori7 : RT @NatMarmo: Marcello Sorgi approfitta della morte di De Mita per ricordare lo scontro che ebbe con Renzi in un face to face. E te pareva.… - lifestyleblogit : De Mita, lo scontro tv con Renzi: 'Non vede limiti alla sua arroganza' - Video - - UbaldoLorenzo : Vorrei ricordare #DeMita in questo dialogo dove strapazza un arrogantello. De Mita contro Renzi, lo scontro in tv… - zazoomblog : Ultime Notizie – De Mita contro Renzi lo scontro in tv - #Ultime #Notizie #contro #Renzi - infoitinterno : De Mita contro Renzi, lo scontro in tv -