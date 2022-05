De Mita | i funerali si celebreranno sabato a Nusco alle ore 11

(Di giovedì 26 maggio 2022) Idi Ciriaco De, ex leader della Dc, si svolgeranno a2811, nella chiesa di Sant'Amato, dedicata al santo patrono del comune irpino del quale Deera sindaco in ...

Advertising

neifatti : Domani i funerali di Ciriaco De Mita - rep_napoli : Morto De Mita, domani funerali a Nusco con Mattarella: 'L'Irpinia e la Campania perdono il faro della politica' [di… - davidefent : RT @cjmimun: Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco De Mita morto… - cjmimun : Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco De… - anteprima24 : ** De Mita, domani i #Funerali a Nusco: ci sarà anche Mattarella ** -

di Ciriaco De, ex leader della Dc, si svolgeranno a Nusco sabato 28 alle 11, nella chiesa di Sant'Amato, dedicata al santo patrono del comune irpino del quale Deera sindaco in ...a Nusco venerdì pomeriggio 27 maggio. Manfredi: "Mancheranno la sua intelligenza e la sua analisi sul Mezzogiorno". De Luca: "Ha rappresentato con coerenza le esigenze del Sud e della sua ...Dalla diffusione della notizia alle prime ore del mattino, il cordoglio unanime delle istituzioni per la scomparsa del Presidente De Mita attraversa tutto lo stivale. Tra i primi a porgli il saluto, n ...A distanza di una settimana esatta, si svolgerà il rito funebre per la Cara Raffaela Vitagliano, 76enne di Ravello che ci ha lasciati lo scorso venerdì 20 maggio. Nata a Tramonti, Raffaela è vissuta a ...