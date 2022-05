De Mita, Draghi: un protagonista della vita politica italiana (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una dichiarazoine " il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De Mita. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte Ministro,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario, in una dichiarazoine " il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte Ministro,...

Advertising

AgenziaOpinione : PALAZZO CHIGI * SCOMPARSA CIRIACO DE MITA: PRESIDENTE DRAGHI, « FINO ALL’ULTIMO È STATO IMPEGNATO NELLE ISTITUZIONI… - infoitinterno : De Mita: Draghi, cordoglio Governo per protagonista vita politica italiana - Rossana44792035 : RT @FerdiGiugliano: 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita. Presi… - nunziapenelope : RT @FerdiGiugliano: 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita. Presi… - monicanardi : RT @FerdiGiugliano: 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita. Presi… -