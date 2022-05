De Bondt vince 18^ tappa a Treviso, Carapaz resta in rosa (Di giovedì 26 maggio 2022) Treviso (ITALPRESS) – Dries De Bondt ha vinto la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Borgo Valsugana-Treviso, di 156 chilometri. Il corridore belga dell'Alpecin-Fenix ha trionfato in volata battendo per un soffio l'italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Completa il podio Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) che ha preceduto Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè). “Sono incredulo, finalmente ho trovato questo successo, non ho parole per descriverlo. Nell'ultimo chilometro avevamo meno di un minuto di vantaggio ma non credevamo che ci avrebbero ripreso. E' stata una battaglia incredibile” le parole del belga. L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) rimane con la maglia rosa, ma c'è da segnalare il ritiro di uno dei favoriti e titolare della maglia bianca, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)(ITALPRESS) – Dries Deha vinto la diciottesimadel Giro d'Italia 2022, la Borgo Valsugana-, di 156 chilometri. Il corridore belga dell'Alpecin-Fenix ha trionfato in volata battendo per un soffio l'italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Completa il podio Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) che ha preceduto Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè). “Sono incredulo, finalmente ho trovato questo successo, non ho parole per descriverlo. Nell'ultimo chilometro avevamo meno di un minuto di vantaggio ma non credevamo che ci avrebbero ripreso. E' stata una battaglia incredibile” le parole del belga. L'ecuadoriano Richard(Ineos-Grenadiers) rimane con la maglia, ma c'è da segnalare il ritiro di uno dei favoriti e titolare della maglia bianca, il ...

MasterblogBo : TREVISO (ITALPRESS) – Dries De Bondt ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Borgo Valsugana-Trev… - SportRepubblica : De Bondt vince la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2022. A Treviso battuto Affini in volata - infoitsport : Ciclismo: De Bondt vince 18/a tappa, Carapaz resta in rosa - larenait : Il belga ha battuto Affini sul traguardo. Domani tappa friulana con sconfinamento in Slovenia #giro2022 @giroditalia - RaiSport : RT @RaiNews: 18a tappa del giro, a #Treviso vittoria in volata per @Bondteke. Dietro di lui, @edoardo_affini, Cort Nielsen, Davide Gabburo.… -