Dalla vittoria sul palco di Sanremo all’incredibile successo: com’è cambiata negli anni Arisa? (Di giovedì 26 maggio 2022) Era il 2009 e Arisa esordiva sul palco di Sanremo, poi l’incredibile successo: com’è cambiata nel corso di questi anni? Non ci crederete mai. Il 2009 sarà un anno che la bella Arisa difficilmente dimenticherà: per la sua prima volta in assoluto, debuttava sul palco di Sanremo con il suo “Sincerità” e si aggiudicava la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 26 maggio 2022) Era il 2009 eesordiva suldi, poi l’incredibilenel corso di questi? Non ci crederete mai. Il 2009 sarà un anno che la belladifficilmente dimenticherà: per la sua prima volta in assoluto, debuttava suldicon il suo “Sincerità” e si aggiudicava la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ???? Ieri @StrangisLuigi è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per raccontarci della sua vittoria ad @AmiciUfficiale… - RadioZetaOf : ???? A pochi giorni dalla vittoria di #Amici21 @StrangisLuigi si racconta ai microfoni di Radio Zeta ?? - paoloigna1 : #Boston sfata per la seconda volta il fattore campo, batte Miami ed è ad una vittoria dalla finale. Davvero una ser… - circodiamici21 : @villanell3_ io romana e romanista ho la home di tutti gli amici miei e non avevo storie del genere dalla vittoria dell’italia - Nxz2dt2xj9Dipi : @87Marymary @strange_days_82 @NicolaPorro @tonicapuozzo1 e non poco andrebbe messo il berretto a sonagli a tu… -