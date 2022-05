Da Davos lo sguardo sul nuovo ordine mondiale

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia è ripresa in questi giorni ala consuetudine dell’incontro annuale di personalità del mondo economico-finanziario e di quello politico, organizzato dal World Economic Forum. Quest’anno l’atmosfera non appariva così glaciale come nel passato per via della calendarizzazione dell’evento a febbraio nel mezzo dei rigori dell’inverno alpino. Pur nella mitezza del clima primaverile, in una cornice di verde rigoglioso e compatto, non sono mancati accenti preoccupati sull’evolvere della situazione economica, che è apparsa fortemente condizionata dagli sviluppi politici delle tensioni tra grandi potenze. Tra i molti temi dibattuti quelli centrali, che hanno improntato gran parte degli interventi, hanno riguardato le prospettive di recessione economica in America ed Europa, l’impatto della lotta all’alta inflazione ...