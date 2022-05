Crosetto: «Meloni con Letta? Lei ha già detto no, ma la sinistra fa di tutto per mantenere il potere» (Di giovedì 26 maggio 2022) «L’obiettivo è governare sempre e comunque». Guido Crosetto ha le idee molto chiare su cosa ci sia dietro alle spinte di certi ambienti che vorrebbero delle nozze politiche tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, magari «in nome dell’Ucraina», come si leggeva sul Corriere della Sera. Un “trappolone” già smascherato e rispedito al mittente dalla leader di FdI, che «conosce benissimo la “procedura” con cui la sinistra governa questo Paese ininterrottamente da decenni: la demonizzazione dell’avversario che passa – ricorda Crosetto – attraverso alcuni momenti in cui se ne parla bene. In modo tale da farlo precipitare da più in alto». «La sinistra è straordinariamente brava a infangare» «La sinistra è campione del mondo in questo: vincere non perché propone qualcosa di buono, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 maggio 2022) «L’obiettivo è governare sempre e comunque». Guidoha le idee molto chiare su cosa ci sia dietro alle spinte di certi ambienti che vorrebbero delle nozze politiche tra Giorgiaed Enrico, magari «in nome dell’Ucraina», come si leggeva sul Corriere della Sera. Un “trappolone” già smascherato e rispedito al mittente dalla leader di FdI, che «conosce benissimo la “procedura” con cui lagoverna questo Paese ininterrottamente da decenni: la demonizzazione dell’avversario che passa – ricorda– attraverso alcuni momenti in cui se ne parla bene. In modo tale da farlo precipitare da più in alto». «Laè straordinariamente brava a infangare» «Laè campione del mondo in questo: vincere non perché propone qualcosa di buono, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Crosetto: «Meloni e Letta? Lei ha già detto no, ma la sinistra fa di tutto per mantenere il potere»… - PoliticaNewsNow : Crosetto (ex FDI): 'Conosco sia Letta che Meloni. Chi confonde il rispetto che contraddistingue...' - franbu67 : RT @Josse34775797: Mettere politici corrotti spalle al muro. Nel nostro Paese Lega e Fratelli di Italia stanno da anni cercando di liberali… - Black28____ : @GuidoCrosetto Crosetto,le sue stronzate le racconti a quegli idioti che votano FdI,perché nel loro dna ci sono 2 c… - Cassand42523175 : @OrtigiaP @valy_s @GiorgiaMeloni @borghi_claudio @fdragoni @AlexBazzaro @maiameraime @LucioMalan @charliecarla… -