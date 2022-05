“Crollo clamoroso”: Raoul Bova, cosa succede? Il disastro è senza precedenti (Di giovedì 26 maggio 2022) Sembra esserci qualche problema, per Raoul Bova. Dopo il periodo d’oro che sta vivendo, il Crollo era del tutto imprevisto Raoul Bova (Raiplay)L’anno è iniziato nel migliore dei modi, per Raoul Bova. Dopo un periodo di difficoltà, in cui si è concentrato principalmente su sé stesso e sulla sua famiglia, l’attore è ritornato di fronte alla telecamera. Il ruolo, però, era tutt’altro che facile: doveva sostituire Terence Hill in Don Matteo. Nei panni di Don Massimo, però, Raoul Bova ci è entrato perfettamente. La fiction di Rai1 ha ottenuto ascolti incredibili e, puntata dopo puntata, anche la nostalgia per Terence Hill si è fatta sempre più lieve. Nelle ultime ore, però, per l’attore è arrivata una batosta che nessuno si aspettava: il ... Leggi su specialmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Sembra esserci qualche problema, per. Dopo il periodo d’oro che sta vivendo, ilera del tutto imprevisto(Raiplay)L’anno è iniziato nel migliore dei modi, per. Dopo un periodo di difficoltà, in cui si è concentrato principalmente su sé stesso e sulla sua famiglia, l’attore è ritornato di fronte alla telecamera. Il ruolo, però, era tutt’altro che facile: doveva sostituire Terence Hill in Don Matteo. Nei panni di Don Massimo, però,ci è entrato perfettamente. La fiction di Rai1 ha ottenuto ascolti incredibili e, puntata dopo puntata, anche la nostalgia per Terence Hill si è fatta sempre più lieve. Nelle ultime ore, però, per l’attore è arrivata una batosta che nessuno si aspettava: il ...

Advertising

napoliforever89 : RT @MasterAb88: Clamoroso crollo per #giustiziapertutti che perde addirittura 7 punti e sprofonda al 13% #AsDor - 95_addicted : RT @MasterAb88: Clamoroso crollo per #giustiziapertutti che perde addirittura 7 punti e sprofonda al 13% #AsDor - MasterAb88 : Clamoroso crollo per #giustiziapertutti che perde addirittura 7 punti e sprofonda al 13% #AsDor - pietromichi : @YungLamia Vero quello che dici, crollo clamoroso, va pur detto che se vediamo un ottavo posto come un fallimento è… - giacomo1994_ : @LoiZ99 Guarda secondo me neanche i primi due anni di Juve era male, poi ho avuto un crollo clamoroso sia tecnico s… -