Advertising

_MrWolf_ : RT @barbarajerkov: CROAZIA: SÌ ALL'ADOZIONE PER LE COPPIE GAY Decisione dell'Alta Corte amministrativa, no a discriminazioni - barbarajerkov : CROAZIA: SÌ ALL'ADOZIONE PER LE COPPIE GAY Decisione dell'Alta Corte amministrativa, no a discriminazioni - GabrieleCarrer : L’Iran invia greggio all’Europa attraverso Italia e Croazia? Una petroliera battente bandiera di Panama fa la spol… - Gult74 : Sembra che le persone si stiano svegliando sulla #Croazia, all’#America gli è andata male, qui come dinosauri i med… - CI_gruppocamera : 'Sono molto soddisfatto delle parole di stima e di amicizia tra #Croazia e #Italia emerse dalle dichiarazioni congi… -

Agenzia ANSA

... che ritengono illegali le distinzioni in base'orientamento sessuale, anche in ambito del ... e poi, in caso positivo, di essere messe sulle liste d'attesa, molto lunghe in, per l'adozione ...... progetto europeo finanziato dal programma Interreg Italia -, che ha coinvolto alcune tra ...croate (Dubrovnik e Sebenik) per individuare nuovi modelli e opportunità per il turismo di domani'... Croazia: sì all'adozione per le coppie gay - Europa (ANSAmed) - ZAGABRIA, 26 MAG - In Croazia da oggi le famiglie arcobaleno ... che ritengono illegali le distinzioni in base all'orientamento sessuale, anche in ambito del diritto familiare. In sostanza ...Una nave battente bandiera panamense, partita dalla Malesia, da alcuni giorni è a Fiume. Prima era stata per quasi 31 ore a Trieste ...