Crimini di guerra in Ucraina, Kiev indaga su oltre 14mila casi (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono quasi 14mila i casi di presunti Crimini di guerra da parte delle forze russe in Ucraina su cui sta indagando l’autorità giudiziaria di Kiev. A rendere noto il dato alla Bbc è stata la procuratrice capo dell’Ucraina, Iryna Venediktova. Crimini di guerra in Ucraina, ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuovi casi Venediktova, parlando a Londra durante il suo primo viaggio fuori dall’Ucraina, ha riferito che ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuovi casi di presunti Crimini di guerra. La procuratrice Ucraina ha incontrato il procuratore generale britannico, Suella Braverman, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono quasidi presuntidida parte delle forze russe insu cui stando l’autorità giudiziaria di. A rendere noto il dato alla Bbc è stata la procuratrice capo dell’, Iryna Venediktova.diin, ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuoviVenediktova, parlando a Londra durante il suo primo viaggio fuori dall’, ha riferito che ogni giorno vengono alla luce tra i 100 e i 200 nuovidi presuntidi. La procuratriceha incontrato il procuratore generale britannico, Suella Braverman, e ...

