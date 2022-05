Covivio | aperto il nuovo pro - working Wellio Duomo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Haa Milano il secondo sito del network di pro -dinel capoluogo lombardo e il nono in Europa, ilin Via dell'Unione. Un complesso di co -che si rivolge a ...

Ha aperto a Milano il secondo sito del network di pro-working di Covivio nel capoluogo lombardo e il nono in Europa, il Wellio Duomo in Via dell'Unione. Un complesso di co-working che si rivolge a Circa 500 postazioni di lavoro, sale meeting e spazi comuni, un'area bar al terzo piano con terrazza, un rooftop di 500