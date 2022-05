Covid, nelle Marche positivo meno di un tampone su quattro: 619 in un giorno, incidenza sotto quota 300. Un decesso, ricoveri - 11/ Il trend (Di giovedì 26 maggio 2022) ANCONA - Qualche positivo (ma anche qualche tampone) in più rispetto a ieri non intacca la piega al ribasso della curva pandemica Covid nelle Marche . I tamponi positivi, infatti, restano meno di uno ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 26 maggio 2022) ANCONA - Qualche(ma anche qualche) in più rispetto a ieri non intacca la piega al ribasso della curva pandemica. I tamponi positivi, infatti, restanodi uno ...

