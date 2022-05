Covid | le notizie Bollettino | 20 322 contagi e 94 morti Tasso positività al 10% LIVE

Advertising

Agenzia_Ansa : Nell'ultima settimana netto calo di contagi Covid (-29,6%), terapie intensive (-13,9%), ricoveri ordinari (-16,2%)… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 2… - Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - Gabrigrifo1 : @Spider_DL @linda_biagini90 Vogliamo guardare un paese con il 27% di vaccinati come se la passa?bene naturalmente - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Nell'ultima settimana netto calo di contagi Covid (-29,6%), terapie intensive (-13,9%), ricoveri ordinari (-16,2%) e dece… -

Dopo ilchi si ferma nell'innovazione tecnologica è perduto. La prima Smart city d'Italia punta a 'conquistare' anche i cieli: entro 3 anni i droni voleranno a Firenze". Il presidente di Enac ...Nel totale sono ricompresi anche 2653 casi riguardanti pazienti di cui non si hannoe sui ... 26 maggio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. ...Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza Quindi il mio appello continua ad essere a queste persone, a chi ha più di 80 anni, a chi vive in una Rsa, alle persone tra i 60 e i 79 anni con ...Consegna ai neo-maggiorenni della Costituzione italiana in un pomeriggio di dibattiti, musica, spettacoli e riflessioni per gli studenti ...