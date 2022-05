Covid, la mancata dichiarazione della zona rossa ad Alzano e Nembro: l’incontro al Senato con De Falco moderato da Maddalena Oliva – la diretta (Di giovedì 26 maggio 2022) In diretta da Palazzo Madama, l’incontro intitolato “La mancata dichiarazione di zona rossa ad Alzano e Nembro. Preparazione alla pandemia e pubblica amministrazione tra responsibility e political accountability“. Sono previsti gli interventi del Senatore Gregorio De Falco, gli avvocati Alessandro Pedone, Luca Berni, Consuelo Locati, il generale Pierpaolo Lunelli e Robert Lingard. Modera l’evento la vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Inda Palazzo Madama,intitolato “Ladiad. Preparazione alla pandemia e pubblica amministrazione tra responsibility e political accountability“. Sono previsti gli interventi delre Gregorio De, gli avvocati Alessandro Pedone, Luca Berni, Consuelo Locati, il generale Pierpaolo Lunelli e Robert Lingard. Modera l’evento la vicedirettrice del Fatto Quotidiano,L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

