Covid Italia, Abrignani: "Troppi morti? Evitarli significa tornare a restrizioni" (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – "Stiamo accettando l'idea, di avere come per l'influenza, delle 'brutte annate' in cui ci sono molti morti" di Covid "per qualche mese". Nei confronti del coronavirus pandemico ormai "c'è un senso di accettazione, ma per evitare questo numero di morti bisognerebbe tornare ad attuare misure restrittive, come numeri limitati nei locali, distanziamento eccetera". Lo ha spiegato Sergio Abrignani, immunologo dell'università Statale di Milano, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1. La pandemia di Covid-19, ha chiarito l'immunologo, "non è finita, è finita l'emergenza". E benché, "se dovesse restare Omicron 2, non ci sarà" una nuova ondata in autunno, "il Covid non scomparirà mai. E' impossibile". Guardando al futuro, "la mascherina io continuerei ...

