FirenzePost : Covid in Toscana: 9 morti, oggi 26 maggio. E 1.390 nuovi contagi - corrierefirenze : #COVID19 I numeri di oggi - qn_lanazione : Covid Toscana, il bollettino del #26maggio. La curva dei contagi scende - corrierefirenze : Biffoni (Anci Toscana): «Se serve il termovalorizzatore va fatto. Senza timori» - GazzettinoL : Covid 22.438 i nuovi casi -

Il bollettino toscano deldi giovedì 26 ...In, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 1.390 nuovi casi di ... I toscani ricoverati con- 19 oggi sono 328 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in ... Covid Toscana, il bollettino del 26 maggio. La curva dei contagi scende In Toscana sono 1.146.405 i casi di positività al Coronavirus, 1.390 in più rispetto a ieri (356 confermati con tampone molecolare e 1.034 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più ...In Toscana sono 1.146.405 i casi di positività al Coronavirus, 1.390 in più rispetto a ieri (356 confermati con tampone molecolare e 1.034 da test rapido antigenico), con un'età media di 43 anni circa ...