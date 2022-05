Covid | Eurispes 2022 | “Il 26% degli italiani crede a complotto

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 26 maggio 2022) C’è chiche la pandemia non sia scoppiata per caso e chi è convinto che sia il risultato di un piano per "ridurre la popolazione mondiale". C’è chi pensa che ilsia solo una casualità e chi invece ritiene sia stato creato in laboratorio e sfuggito al controllo. È quanto emerge dal 34esimo Rapporto Italia dell’. Poco meno della metà(46,6%) ammette di non avere idea di come si sia originata la pandemia. Poco più di un intervistato su 4 (25,7%) ritiene che ci sia dietro qualcuno, mentre per il 22,9% è stato solo una casualità. Un più contenuto 4,8% afferma, al di là di ogni evidenza, che non esiste nessuna vera pandemia.