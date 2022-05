Covid | al ‘San Pio’ sei nuovi ricoveri e due dimissioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Seie duedai repartidell’ospedaledi Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera di via Pacevecchia. Sono 26 attualmente i degenti positivi ricoverati: 21 sono sanniti e 5 risiedono fuori provincia. Nello specifico, 9 pazienti sono in pneumologia/sub intensiva e 17 in malattie infettive. L'articolo proviene da Anteprima24.it.