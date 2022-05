Covid | 20 322 nuovi casi e 94 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 20.322 ipositivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 203.607 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 754.988 (-37.595 rispetto a ieri). I deceduti24 ore sono 94, che portano il totale delle vittime a quota 166.358. I ricoverati con sintomi sono 5.782, 458 in meno di ieri, dei quali 262 in terapia intensiva (-9 rispetto a ieri).-Foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).