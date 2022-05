Così la pandemia ha cambiato il modo di fare welfare aziendale (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la pandemia si è verificato un fenomeno molto diffuso in Italia in ambito lavorativo, ma anche in altri paesi: le dimissioni volontarie soprattutto di giovani under 35. Da dove nasce questa tendenza? I motivi sono da ricercare nel desiderio di un’occupazione più stabile, uno stipendio più remunerativo, migliori opportunità di carriera ed una maggiore serenità sul posto di lavoro. Un fenomeno che ha spinto le aziende a prestare maggiore attenzione al welfare aziendale, vale a dire il benessere personale dei dipendenti anche al di fuori del posto di lavoro. Adottando strategie per migliorare il benessere in azienda, le varie attività possono conseguire una serie di benefici tangibili. Innanzitutto una maggiore soddisfazione dei collaboratori, che si legano maggiormente all’azienda per la quale lavorano e risultano più ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo lasi è verificato un fenomeno molto diffuso in Italia in ambito lavorativo, ma anche in altri paesi: le dimissioni volontarie soprattutto di giovani under 35. Da dove nasce questa tendenza? I motivi sono da ricercare nel desiderio di un’occupazione più stabile, uno stipendio più remunerativo, migliori opportunità di carriera ed una maggiore serenità sul posto di lavoro. Un fenomeno che ha spinto le aziende a prestare maggiore attenzione al wel, vale a dire il benessere personale dei dipendenti anche al di fuori del posto di lavoro. Adottando strategie per migliorare il benessere in azienda, le varie attività possono conseguire una serie di benefici tangibili. Innanzitutto una maggiore soddisfazione dei collaboratori, che si legano maggiormente all’azienda per la quale lavorano e risultano più ...

