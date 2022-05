Cosa sono i prodotti beauty a base di funghi di cui tutti parlano (Di giovedì 26 maggio 2022) sono arrivati anche da noi i prodotti beauty a base di funghi, ma di Cosa si tratta? Fin dall’antichità, la medicina cinese si avvale di alcuni ingredienti naturali come alghe ed estratti di piante, ma anche di funghi. Oggi la stessa tradizione viene impiegata per la realizzazione di cosmetici e integratori che promettono benefici tangibili per il corpo. Scopriamo insieme l’ultimo trend beauty dell’anno. Si tratta di veri e propri integratori di funghi medicinali, disponibili in diversi formati, come polveri, capsule o soluzioni liquide, e potrebbero rappresentare il futuro del benessere per il nostro organismo. Tutto grazie all’ingrediente cardine di questi preparati: i funghi, usati da duemila anni nella tradizione ... Leggi su diredonna (Di giovedì 26 maggio 2022)arrivati anche da noi idi, ma disi tratta? Fin dall’antichità, la medicina cinese si avvale di alcuni ingredienti naturali come alghe ed estratti di piante, ma anche di. Oggi la stessa tradizione viene impiegata per la realizzazione di cosmetici e integratori che promettono benefici tangibili per il corpo. Scopriamo insieme l’ultimo trenddell’anno. Si tratta di veri e propri integratori dimedicinali, disponibili in diversi formati, come polveri, capsule o soluzioni liquide, e potrebbero rappresentare il futuro del benessere per il nostro organismo. Tutto grazie all’ingrediente cardine di questi preparati: i, usati da duemila anni nella tradizione ...

