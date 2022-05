Cosa abbiamo imparato all’evento dedicato al mondo del pane (Di giovedì 26 maggio 2022) A Monghidoro, un piccolo paese nei colli bolognesi, il vento profuma di grano ma anche di terra, quella buona. Questo paesino, che fino a ieri era famoso per aver dato i natali a Gianni Morandi, oggi è la casa dei fornai. Tutto nasce dalla voglia di Matteo Calzolari, diventato con il suo forno un punto di riferimento della panetteria d’Italia, di recuperare la cultura del grano. Da un suo impulso nasce la Comunità Grano Alto che si pone l’obiettivo di creare una filiera corta indipendente e capace di produrre materie prime di qualità e sostenere il territorio di montagna. La voglia di fare rete è tanta al punto da dare vita a un evento dedicato ai fornai, ai coltivatori e a tutti gli appassionati di pane. E così nasce Forni & Fornai •e, un evento – giunto alla terza edizione – dedicato all’approfondimento dei temi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) A Monghidoro, un piccolo paese nei colli bolognesi, il vento profuma di grano ma anche di terra, quella buona. Questo paesino, che fino a ieri era famoso per aver dato i natali a Gianni Morandi, oggi è la casa dei fornai. Tutto nasce dalla voglia di Matteo Calzolari, diventato con il suo forno un punto di riferimento dellatteria d’Italia, di recuperare la cultura del grano. Da un suo impulso nasce la Comunità Grano Alto che si pone l’obiettivo di creare una filiera corta indipendente e capace di produrre materie prime di qualità e sostenere il territorio di montagna. La voglia di fare rete è tanta al punto da dare vita a un eventoai fornai, ai coltivatori e a tutti gli appassionati di. E così nasce Forni & Fornai •e, un evento – giunto alla terza edizione –all’approfondimento dei temi ...

