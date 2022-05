Coronavirus in Italia | il bollettino del 26 maggio | 20 322 nuovi casi | i morti sono 94

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 20.322 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 22.438. I tamponi effettuati203.607 (ieri 220.101). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10% (ieri era al 10,2%).94 i(compresi alcuni riconteggi), 9 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 262, con 22 ...

Situazionein miglioramento in, ma per evitare di tornare ai livelli di contagio dello scorso inverno, si prevede un nuovo giro di vaccini anti Covid - 19., nuove varianti e ...Il riferimento era ovviamente all'ondata di contagi da. Insomma questo virus - agli ... Prima di arrivare in, lo scorso 24 maggio ha viaggiato in Germania. La visita al Sant'Orsola e ... Covid, le notizie di oggi. Gimbe: netto calo contagi, quasi -30% in 7 giorni. DIRETTA Ancora in discesa ricoveri (-187) e terapie intensive (-9). Lombardia +2.742 casi, Lazio +2.627, Campania +2.345 ...(Adnkronos) - Calano i casi e i morti di Covid-19 a livello globale ... dell'Organizzazione mondiale della sanità, che indica l'Italia seconda a livello globale e prima in Europa per nuovi ...