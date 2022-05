Confindustria Moda | tessile | moda e abbigliamento chiude 2021 a 91 | 7 mld +22 | 2%

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Ilsi è chiuso "in grande spolvero" per il settoreitaliano. Lo ha detto Gianfranco Di Natale, direttore generale di, durante una conferenza stampa relativa ai dati consuntivi del primo trimestre del 2022. Sulla base delle elaborazioni del Centro Studi di, la stima di fatturato per il Tma è pari a 91,7 miliardi di euro (+22,2% rispetto all'anno precedente) ma ancora a -6,4% rispetto ai livelli del 2019. Anche l'exportdi Tma registra dati "molto positivi" in Usa (+44,8% rispetto al 2020) e Cina (+42,6% rispetto al 2020).