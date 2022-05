Conferenza stampa Liverpool-Real Madrid, Ancelotti: «» (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabato sera, alle 21:00, Liverpool e Real Madrid si contenderanno la 67ª edizione della Champions League: il tecnico italiano delle Merengues Carlo Ancelotti è intervenuto così nella Conferenza stampa organizzata dalla UEFA in occasione dell’“Open Media Day”. Liverpool-Real Madrid, Ancelotti in Conferenza stampa: «Non sarà una partita per 11 giocatori» Dopo aver dribblato la spinosa domanda di un giornalista riguardo al recente rinnovo di Mbappé (obiettivo dichiarato del Real) con il PSG, Carletto ha speso alcune parole per parlare della situazione della squadra e dell’atmosfera che la circonda in questi giorni: «Mbappé? Non ho mai parlato di giocatori che non erano ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabato sera, alle 21:00,si contenderanno la 67ª edizione della Champions League: il tecnico italiano delle Merengues Carloè intervenuto così nellaorganizzata dalla UEFA in occasione dell’“Open Media Day”.in: «Non sarà una partita per 11 giocatori» Dopo aver dribblato la spinosa domanda di un giornalista riguardo al recente rinnovo di Mbappé (obiettivo dichiarato del) con il PSG, Carletto ha speso alcune parole per parlare della situazione della squadra e dell’atmosfera che la circonda in questi giorni: «Mbappé? Non ho mai parlato di giocatori che non erano ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Mourinho, Pellegrini e Mancini alla vigilia di #RomaFeyenoord - reportrai3 : Davanti la sede della Rai in Via Teulada una conferenza stampa per esprimere solidarietà a Paolo Mondani e alla squ… - AmbCina : Nessuna forza al mondo, compresi gli #StatiUniti, può fermare il popolo cinese nel suo cammino per completare la ri… - SimoneSyd1 : RT @dodibatt: Manca poco all'inizio della conferenza stampa dedicata alla Call to Action legata al docufilm prodotto da One More Pictures i… - cIearheart : UOOOO ADESSO CI BECCHIAMO L'UPGRADE DI QUELLO CHE HA DETTO NAMJOON SULLA DISCRIMINAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DI… -