Conference League, La Roma è campione. Esulta il popolo giallorosso tutta notte (Di giovedì 26 maggio 2022) L’AS Roma è campione di Conference League. La festa è impazzata nella Capitale per tutta la notte. La gioia per quel gol di Nicolò Zaniolo che è valso alla Roma il primo titolo europeo a distanza di tanti anni dalla Coppa delle Fiere. Sconfitto per 1-0 il Feyenoord nella finale in Albania, sotto la guida del sempre vincente mister José Mourinho. Tirana. Roma. Due città che nella notte hanno iniziato a battere con un cuore solo, quello giallorosso. Essere Romanisti nella Città Eterna è assai probabile, ma da ieri lo è anche un po’ la capitale albanese. Una notte dei record, quella di ieri, che difficilmente i tifosi scorderanno. Sotto il cielo di Roma, all’Olimpico, uno ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ASdi. La festa è impazzata nella Capitale perla. La gioia per quel gol di Nicolò Zaniolo che è valso allail primo titolo europeo a distanza di tanti anni dalla Coppa delle Fiere. Sconfitto per 1-0 il Feyenoord nella finale in Albania, sotto la guida del sempre vincente mister José Mourinho. Tirana.. Due città che nellahanno iniziato a battere con un cuore solo, quello. Esserenisti nella Città Eterna è assai probabile, ma da ieri lo è anche un po’ la capitale albanese. Unadei record, quella di ieri, che difficilmente i tifosi scorderanno. Sotto il cielo di, all’Olimpico, uno ...

Advertising

acmilan : Congratulations to @OfficialASRoma on winning the @europacnfleague ?? Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League ?? - OfficialASRoma : ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - sportface2016 : #Roma, Dan #Friedkin: 'Emozione enorme, i tifosi e la squadra se lo meritavano' - dndenyds : RT @OfficialASRoma: ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal -