Conference League | la festa della Roma | ci sono anche i Friedkin

Il pullman scoperto che sta portando in trionfo la Roma: a bordo anche la famiglia Friedkin Una situazione surreale a Roma, dove il pullman scoperto sta portando la squadra fino al Circo Massimo per la grande festa. I tifosi giallorossi hanno già invaso le vie della capitale. Sul pullman, oltre ai calciatori, a mister Mourinho ci sono anche i nuovi proprietari: Dan e Ryan Friedkin si sono concessi questo giro sul pullman per godersi l'abbraccio del popolo Romanista per la prima vittoria di una competizione UEFA.

