Conference League, il borgo di Allerona diventa "Alè Roma" dopo la vittoria dei giallorossi (Di giovedì 26 maggio 2022) Il cartello di benvenuto all'inizio del piccolo borgo di Allerona, a pochi passi da Orvieto, ha subito nella notte una trasformazione alla sua scritta. Al posto infatti del nome del paese, tramite l'utilizzo del nastro adesivo, è stata composta la frase "Alè Roma", per celebrare la vittoria dei giallorossi in Conference League. Per fortuna dei residenti, però, per far ritornare il cartello nella sua forma originale, basterà togliere solo il nastro adesivo apposto. Per questo il gesto non sarà considerato un atto vandalico, ma semplicemente una goliardata di qualche tifoso Romanista. SportFace.

