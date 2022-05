Conference League, finale Roma-Feyenoord vince ascolti tv (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ la finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord, che ha visto la vittoria dei giallorossi, trasmessa da Tv8, a vincere gli ascolti della prima serata di ieri con 3.293.000 telespettatori e il 16,2% di share. Su Canale 5 ‘Giustizia per tutti’ ha ottenuto 2.414.000 telespettatori e il 13,2% di share, mentre il film ‘Il traditore’ in onda su Rai1 ha conquistato il terzo posto con 1.922.000 telespettatori e l’11,1%. Appena fuori dal podio Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 1.671.000 telespettatori e il 9,4% di share. Su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 1.070.000 telespettatori pari al 7,7%, mentre su Rai2 ‘The Good Doctor’ ha registrato 944.000 telespettatori con il 4,5% di share e, a seguire, ‘The Resident’ ne ha conquistati ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ ladi Uefa Europa, che ha visto la vittoria dei giallorossi, trasmessa da Tv8, are glidella prima serata di ieri con 3.293.000 telespettatori e il 16,2% di share. Su Canale 5 ‘Giustizia per tutti’ ha ottenuto 2.414.000 telespettatori e il 13,2% di share, mentre il film ‘Il traditore’ in onda su Rai1 ha conquistato il terzo posto con 1.922.000 telespettatori e l’11,1%. Appena fuori dal podio Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 1.671.000 telespettatori e il 9,4% di share. Su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 1.070.000 telespettatori pari al 7,7%, mentre su Rai2 ‘The Good Doctor’ ha registrato 944.000 telespettatori con il 4,5% di share e, a seguire, ‘The Resident’ ne ha conquistati ...

