Conference League, Costanzo: "Gioia immensa per la Roma, pianto Mourinho è pianto di tutti noi" (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – "Una bellissima serata: se ieri sera Tirana si fosse chiamata TiRoma, sarebbe stato più giusto. Il pianto di Mourinho è il pianto di tutti noi". Così Maurizio Costanzo commenta, interpellato dall'AdnKronos, l'impresa di ieri sera della Roma a Tirana, dove la squadra di José Mourinho ha vinto la Conference League. "Era pure ora, dovevamo vivere pure noi un momento di festa, all'Olimpico tutti insieme, con la gente impazzita -aggiunge Costanzo, che ha curato la comunicazione dell'As Roma- Altrimenti abbiamo solo cronache di arrestati per schiamazzi. Una bella serata davvero, io l'ho vista in tv, mi sono molto divertito.

