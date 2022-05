Conference, il pullman scoperto dei giocatori della Roma parte per il giro della citta (Di giovedì 26 maggio 2022) E' iniziato il giro su due pullman scoperti dei calciatori e lo staff della Roma per festeggiare con la citta' la vittoria della Conference League. Sono partiti da via dell'Arcadia al Circo Massimo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) E' iniziato ilsu duescoperti dei calciatori e lo staffper festeggiare con la' la vittoriaLeague. Sono partiti da via dell'Arcadia al Circo Massimo ...

Advertising

WLITALIA1 : RT @tempoweb: Festa Conference, al Circo Massimo arriva il pullman della Roma #roma #conferenceleague #circomassimo #iltempoquotidiano ht… - Tg3web : Roma festeggia la vittoria della Conference League. Mourinho e i giocatori sul pullman scoperto nelle strade della… - ierussi : Ma che davvero stanno a fa il giro con il pullman per la città? Per aver vinto la conference, Nn c’è posso crede!… - karda70 : RT @SkySport: Roma, festa in città dal pullman scoperto al Circo Massimo. FOTO #SkySport #Roma #CircoMassimo - SkySport : Roma, festa in città dal pullman scoperto al Circo Massimo. FOTO #SkySport #Roma #CircoMassimo -