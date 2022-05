Concorsi Scuola, dal 2025 addio alle crocette: tornano le domande aperte (Di giovedì 26 maggio 2022) Concorsi Scuola: a partire dal 2025 diremo addio ai test a crocette e si ritornerà agli esami con domande aperte. Ad annunciarlo, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione al Senato presso le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione. L’argomento centrale è stato la riforma del reclutamento del personale docente, ovvero il decreto legge n. 36, e il Ministro ha colto l’occasione per parlare delle modalità dei Concorsi Scuola. Dunque, i quiz a risposta multipla verranno adottati fino al 2024 nelle procedure concorsuali per assumere i docenti, dal momento che l’Europa “ci chiede di assumere 70 mila insegnanti per il 2024, e bisogna andare veloci”. Il Ministro ha anche sottolineato che “La Commissione europea ci ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 26 maggio 2022): a partire daldiremoai test ae si ritornerà agli esami con. Ad annunciarlo, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione al Senato presso le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione. L’argomento centrale è stato la riforma del reclutamento del personale docente, ovvero il decreto legge n. 36, e il Ministro ha colto l’occasione per parlare delle modalità dei. Dunque, i quiz a risposta multipla verranno adottati fino al 2024 nelle procedure concorsuali per assumere i docenti, dal momento che l’Europa “ci chiede di assumere 70 mila insegnanti per il 2024, e bisogna andare veloci”. Il Ministro ha anche sottolineato che “La Commissione europea ci ...

