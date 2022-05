(Di giovedì 26 maggio 2022) (Roma, 26 maggio 2022) - In Commissione Industria al Senato passa il dietrofront sulla cancellazione dello strumento antiprevista nel testo presentato dal Governo Roma, 26 maggio 2022 – «Prendiamo atto con profondo sconcerto della scelta della, in commissione Industria al Senato, diancora una volta l'interesse deiitaliani e dell'intero Servizio sanitario nazionale mantenendo inalterato nel nostro ordinamento il meccanismo delche invece l'art. 15 del DDLmirava ad abrogare». Ad affermarlo è Enrique Häusermann, presidente di EGUALIA - associazione delle aziende produttrici di generici equivalenti, biosimilari e value added medicines - commentando l'approvazione di una riformulazione dell'articolo 15 ...

... senza però dare quelle certezze ad un comparto chein bilico su quale sarà il proprio futuro. vigilano sul l'iter del testo relativo all'emendamento di maggioranza al Ddl, con il ...... senza però dare quelle certezze ad un comparto chein bilico su quale sarà il proprio futuro"... vigilano sul l'iter del testo relativo all'emendamento di maggioranza al Ddl, con il ... Concorrenza: resta il Patent Linkage. La maggioranza ha scelto di tradire i pazienti e il SSN L'emendamento al Ddl Concorrenza "Rimborsabilità dei farmaci equivalenti" approvato dalla commissione Industria del Senato, che riscrive la precedente versione dell'articolo 15, fa sì che resti in ...Trovato l’accordo sui balneari, è arrivato anche il via libera al Ddl concorrenza in commissione Industria al Senato. Il testo è atteso ora in Aula il 30 maggio per l’approvazione. Ma si preannuncia ...