Concerto Duomo J-Ax e Fedez | chi ci sarà? Tutto quello che sappiamo sul LoveMi del 28 giugno

La grande notizia di questi giorni è che J-Ax e Fedez sono tornati in buoni rapporti dopo i noti screzi. Una nuova amicizia che viene suggellata anche con un ritorno assieme sul palco per un'iniziativa benefica. Il 28 giugno, infatti, i due artisti milanesi saranno in Piazza Duomo per il LoveMi, un evento gratuito che verrà trasmesso anche da Italia 1 dalle 18:30 in poi. L'obiettivo dell'evento è raccogliere più fondi possibili da donare a TOG (acronimo di Together To Go), la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardo mentale. Ma chi salirà sul palco assieme a J-Ax e Fedez? Oltre ai due promotori della bella iniziativa saranno presenti molti talenti ...

