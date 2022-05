Con lo scooter nella zona d'ombra di un mezzo pesante, vengono travolte ma si salvano: il video incredibile (Di giovedì 26 maggio 2022) Due donne in sella ad uno scooter tentano di attraversare una strada trafficata e, per farlo, si posizionano davanti ad un Tir, nella zona dove probabilmente il conducente non riusciva a vederle. Alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Due donne in sella ad unotentano di attraversare una strada trafficata e, per farlo, si posizionano davanti ad un Tir,dove probabilmente il conducente non riusciva a vederle. Alla ...

Advertising

JStraccini : @petroglio Ma neanche con lo scooter? Che inferno! - EmilyJimenezPo1 : Mescola di adrenalina scooter falegnameria box e una voce ineguagliabile con delle mani (lasciamo così) ??… - SiciliaTV : Con uno scooter elettrico per disabili stava percorrendo la via Panoramica dei Templi, quando... #Agrigento… - jmorat : RT @vaielettrico: UNA BELLA IDEA / Come convinci i dipendenti a lasciare a casa l'auto? Offrendo la possibilità di usare uno #scooter elett… - bertagiu : C’è solo una cosa peggiore di tornare a casa di sera, sotto la pioggia con uno scooter elettrico a nolo …. Farlo qu… -