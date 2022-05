Con le rinnovabili possiamo affrontare la questione climatica: facciamolo! (Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra in Ucraina ci mostra quanto sia fragile il sistema energetico italiano. Ma anche senza la guerra la situazione mondiale è tragica. L’inquinamento delle grandi città, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, miete ogni anno più di 3 milioni di morti. E l’apocalisse climatica è alle porte. Eppure molti potenti della terra e anche molti cittadini comuni pensano che per risolvere la questione bisogna aspettare, riflettere e fare dei convegni invitando decine di migliaia di esperti che arrivano con voli straordinari… La questione non è difficile da capire. In Italia consumiamo elettricità prodotta dal carbone, un super inquinante. E oltre il 50% della corrente viene dal gas. Non possiamo continuare a bruciare i combustibili fossili e spargere ancora altri veleni chimici e usare il mare come una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra in Ucraina ci mostra quanto sia fragile il sistema energetico italiano. Ma anche senza la guerra la situazione mondiale è tragica. L’inquinamento delle grandi città, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, miete ogni anno più di 3 milioni di morti. E l’apocalisseè alle porte. Eppure molti potenti della terra e anche molti cittadini comuni pensano che per risolvere labisogna aspettare, riflettere e fare dei convegni invitando decine di migliaia di esperti che arrivano con voli straordinari… Lanon è difficile da capire. In Italia consumiamo elettricità prodotta dal carbone, un super inquinante. E oltre il 50% della corrente viene dal gas. Noncontinuare a bruciare i combustibili fossili e spargere ancora altri veleni chimici e usare il mare come una ...

