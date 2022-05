Colpi di pistola contro un’auto a Ponte | la vittima dell’agguato davanti al Gup

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Entra nel vivo il processo in merito all’episodio avvenuto la notte del 28 gennaio 2020 a, quando secondo la ricostruzione degli inquirenti, due uomini, padre e figlio, avrebbero sparato deidiil portellone didove alla guida c’era un uomo del posto. Per questo fatto Angelo Zampelli, 33enne imprenditore die il padre Antonio Luigi Zampelli, 62 anni, finirono agli arresti domiciliari lo scorso 18 dicembre 2020, poi in un secondo momento il Tribunale del Riesame aveva annullato il provvedimento e disposto il ritorno in libertà. I due sono difesi dagli avvocati Angelo Leone e Mario Palmieri. Nell’udienza preliminare del 6 aprile scorso era stato chiesto il rito abbreviato per Angelo Zampelli, mentre ieri ...

