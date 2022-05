Classifica Giro d’Italia 2022, cosa cambia con il ritiro di Joao Almeida. 4° Nibali, Pozzovivo 9° (Di giovedì 26 maggio 2022) Joao Almeida si è dovuto ritirare dal Giro d’Italia 2022 perché è risultato positivo al Covid-19. Il portoghese ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa e si tratta un durissimo colpo per la Classifica generale. Il lusitano occupava infatti il quarto posto in graduatoria a 1’54” dall’ecuadoriano Richard Carapaz, si trovava in piena lotta per salire sul podio. L’alfiere della UAE Emirates ha dovuto fare i bagagli e la Classifica generale del Giro d’Italia 2022. Vincenzo Nibali sale al quarto posto. Lo Squalo recupera una posizione e ora si trova a ridosso del podio, con un ritardo di 5’48” da Carapaz, 5’45” dall’australiano Jai Hindley e 4’43” da Mikel Landa. Oggi è prevista una frazione per i velocisti, poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)si è dovuto ritirare dalperché è risultato positivo al Covid-19. Il portoghese ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa e si tratta un durissimo colpo per lagenerale. Il lusitano occupava infatti il quarto posto in graduatoria a 1’54” dall’ecuadoriano Richard Carapaz, si trovava in piena lotta per salire sul podio. L’alfiere della UAE Emirates ha dovuto fare i bagagli e lagenerale del. Vincenzosale al quarto posto. Lo Squalo recupera una posizione e ora si trova a ridosso del podio, con un ritardo di 5’48” da Carapaz, 5’45” dall’australiano Jai Hindley e 4’43” da Mikel Landa. Oggi è prevista una frazione per i velocisti, poi ...

