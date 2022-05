Classifica Giro d’Italia 2022, 18a tappa: Nibali sale al 4° posto, Pozzovivo guadagna due posizioni! Carapaz ha 3? su Hindley (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi, giovedì 26 maggio, è andata in scena la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada: la frazione Borgo Valsugana-Treviso, di 152 km, ha confermato la Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della INEOS Grenadiers, già in testa dopo la diciassettesima tappa, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale con 3? su Jai Hindley. A completare il podio della ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi, giovedì 26 maggio, è andata in scena la diciottesimadeldi ciclismo su strada: la frazione Borgo Valsugana-Treviso, di 152 km, ha confermato la Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista dell’Ecuador Richard. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato i fuggitivi di giornata, ed il simbolo del primato è stato difeso dal corridore della INEOS Grenadiers, già in testa dopo la diciassettesima, che si trova infatti al primoingenerale con 3? su Jai. A completare il podio della ...

