Clan Destino | in arrivo l’album “L’Essenza”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Si intitola “” il nuovo progetto della storica band di Ligabue, anticipato dal singolo “Manifesto” e dal singolo di prossima uscita “Troppo di niente”.: quando esce “”? Da venerdì 27 maggio sarà disponibile nei negozi, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “” (Sunflower – Self – Believe Digital), il nuovo album dei. “” è un immenso contenitore emotivo: undici tracce realizzate nello studio “Zoostudio” di Ligabue e registrati da suo figlio Lenny. È il manifesto di un gruppo di persone che sono state scolpite dagli eventi della vita e fanno i conti con se stesse. “” è ciò che isono stati e ciò che ...

Advertising

infoitscienza : Clan Destino: esce domani il nuovo album della band - Sfwebzine : Clan Destino: esce domani 'L'Essenza', il nuovo album della storica band di Ligabue. Il 4 giugno a Campovolo -

L'Unione Sarda.it

VENERDÌ 27 MAGGIO ESCE L'ALBUM 'L'ESSENZA' advertisement il nuovo progetto della storica band di Ligabue accompagnato dal singolo 'TROPPO DI NIENTE' Itorneranno ad esibirsi ......una cerimonia matrimoniale per acquisire il diritto di diventare il nuovo patriarca del, un ... una famiglia vinta dal, dalla società e dalle proprie, sfortunate, scelte. Il Paese, ... Tentava di imbarcarsi come clandestino a Olbia: fermato Clan Destino: quando esce “L’Essenza” Da venerdì 27 maggio sarà disponibile nei negozi, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “L’Essenza” (Sunflower – Self – Believe Digital), il ...Clan Destino: esce domani “L’Essenza”, il nuovo album della storica band di Ligabue. Il 4 giugno a Campovolo. CLAN DESTINO. VENERDÌ 27 MAGGIO ESCE L’ALBUM. “L’ESSENZA”. advertisement. il nuovo progett ...