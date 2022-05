Città Spettacolo, Iva Zanicchi in concerto a Benevento il 26 agosto (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà Iva Zanicchi la protagonista del concerto del 26 agosto della 43esima edizione di Benevento Città Spettacolo, in scena in Città dal 25 al 31 agosto 2022. La nota artista si esibirà nel suo ‘Gargana Tour’ con Daniele Ronda e Buonavita. La cantautrice porterà sul palco i suoi più grandi successi: proprio Gargana è il titolo del suo ultimo album, uscito lo scorso febbraio su tutte le piattaforme. Gargana è un termine del dialetto di Ligonchio, che significa “voce”, l’appellativo che la accompagna da sempre. Oggi, quella bambina dalla voce straordinaria è ancora in lei, rendendone immutato lo sguardo. Gargana è un disco dove sono raccolti brani molto diversi tra loro, con sei inediti. Tra ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Ivala protagonista deldel 26della 43esima edizione di, in scena indal 25 al 312022. La nota artista si esibirà nel suo ‘Gargana Tour’ con Daniele Ronda e Buonavita. La cantautrice porterà sul palco i suoi più grandi successi: proprio Gargana è il titolo del suo ultimo album, uscito lo scorso febbraio su tutte le piattaforme. Gargana è un termine del dialetto di Ligonchio, che significa “voce”, l’appellativo che la accompagna da sempre. Oggi, quella bambina dalla voce straordinaria è ancora in lei, rendendone immutato lo sguardo. Gargana è un disco dove sono raccolti brani molto diversi tra loro, con sei inediti. Tra ...

