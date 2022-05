(Di giovedì 26 maggio 2022) "Mi hanno arrestata perché volevo unire le persone e questo in una dittatura è pericoloso. In Bielorussia ti arrestano magari perchè indossi una maglietta o i calzini con i colori sbagliati. La ...

Advertising

FitSicilia_cisl : RT @CislNazionale: “Sono onorata di essere qui. Ringrazio il segretario generale #LuigiSbarra che mi ha aiutato senza se e senza ma. Spero… - Cisl_Umbria : RT @CislNazionale: “Sono onorata di essere qui. Ringrazio il segretario generale #LuigiSbarra che mi ha aiutato senza se e senza ma. Spero… - Cisl_ER : RT @CislNazionale: “Sono onorata di essere qui. Ringrazio il segretario generale #LuigiSbarra che mi ha aiutato senza se e senza ma. Spero… - fai_cisl : RT @CislNazionale: “Sono onorata di essere qui. Ringrazio il segretario generale #LuigiSbarra che mi ha aiutato senza se e senza ma. Spero… -

Agenzia askanews

A parlare ad Askanews, dopo aver scaldato la platea congressuale della, è Yuliya Yukhno, una ex modella di 32 anni fuggita dal regime di Alexander Lukashenko e oradella resistenza ...... è necessaria una nuova strategia socio - economica L'ha chiarito in un post su facebook ... RIFORMA PENSIONI/ La Fnp -rilancia Quota 41 Ma prosegue sottolineando gli obiettivi che il ... Cisl, attivista bielorussa: un giorno la libertà anche a Minsk Roma, 26 mag. (askanews) - 'Mi hanno arrestata perché volevo unire le persone e questo in una dittatura è pericoloso. In Bielorussia ti ...Roma, 26 mag. (askanews) - "Mi hanno arrestata perché volevo unire le persone e questo in una dittatura è pericoloso. In Bielorussia ti arrestano magari perchè indossi una maglietta o i calzini con i ...