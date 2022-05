Ciriaco De Mita è morto a 94 anni | è stato presidente del Consiglio e segretario del Dc Oggi era sindaco di Nusco

(Di giovedì 26 maggio 2022)Deall’età di 94. Èdeldella Dc, per un periodo anche in contemporanea.faceva ildi, in provincia di Avellino, sua città natale. Qui èalle 7 di questa mattina, nella sua abitazione. L'articolo LA NOTIZIA.

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - ciropellegrino : È morto Ciriaco De Mita - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - ArielloGiuliano : RT @dottorbarbieri: È morto Ciriaco de Mita. -

