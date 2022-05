Cina | Sisci | “Allarme premier su economia? Situazione gravissima’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Per ilcinese Li Keqiang “non c’è tempo da perdere”. Nuova ondata epidemica e guerra in Ucraina significano “sfide dure” per l’cinese, che rischia una contrazione nel secondo trimestre dell’anno. Laè peggiore rispetto al 2020. La“è senz’altro gravissima”, dice all’Adnkronos il sinologo Francesco, che invita prima di tutto a leggere i dati cinesi, ma anche a osservare dinamiche interne ed esterne. Rilevano, rimarca, che i trasporti interni sembra siano pressoché dimezzati negli ultimi due mesi e “se i trasporti si sono dimezzati siamo di fronte a una contrazione economica pesante”. Li ha citato la guerra in Ucraina, mentre il primo viaggio in Asia di Joe Biden da presidente (con tappe in Corea del Sud e Giappone) ha riguardato soprattutto ...