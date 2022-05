Ciclismo: Giro d'Italia, De Bondt vince 18/a tappa davanti ad Affini e Carapaz resta in rosa (Di giovedì 26 maggio 2022) Treviso, 26 mag. - (Adnkronos) - Dries De Bondt vince la 18/a tappa del Giro d' Italia, la Borgo Valsugana-Treviso di 156 chilometri. Il belga della Alpecin-Fenix si impone in uno sprint a 4 davanti all'azzurro Edoardo Affini (Jumbo-Visma), al danese Magnus Cort-Nielsen (EF Education-EasyPos) e all'altro Italiano Davide Gaburro (Bardiani-CSF-Faizanè). L'ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale con 3" di vantaggio sull'australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Domani 19/a frazione con partenza da Marano Lagunare e arrivo al Santuario di Castelmonte dopo 178 km. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Treviso, 26 mag. - (Adnkronos) - Dries Dela 18/adeld', la Borgo Valsugana-Treviso di 156 chilometri. Il belga della Alpecin-Fenix si impone in uno sprint a 4all'azzurro Edoardo(Jumbo-Visma), al danese Magnus Cort-Nielsen (EF Education-EasyPos) e all'altrono Davide Gaburro (Bardiani-CSF-Faizanè). L'ecuadoriano della Ineos Richardmantiene la magliadi leader della classifica generale con 3" di vantaggio sull'australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Domani 19/a frazione con partenza da Marano Lagunare e arrivo al Santuario di Castelmonte dopo 178 km.

