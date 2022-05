Ciclismo: Giro d'Italia, capitano Italrugby Michele Lamaro premia la maglia bianca (Di giovedì 26 maggio 2022) Treviso, 26 mag. - (Adnkronos) - Un arrivo a tinte azzurre e ovali quello della diciottesima tappa del Giro d'Italia. Giunto all'edizione numero 105, il Giro d'Italia è una delle kermesse più famose al mondo dedicate al Ciclismo che ogni anno nel Belpaese coinvolge milioni di appassionati pronti a sostenere sulle strade centinaia di atleti pronti a contendersi l'iconica “maglia Rosa” simbolo della manifestazione che viene assegnata al vincitore della classifica finale. Nella tappa numero 18 – con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso per un totale di 156 km – al traguardo, insieme alle autorità locali, pronti ad accogliere gli atleti erano presenti Marzio Innocenti, presidente FIR, Michele Lamaro – capitano della Nazionale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Treviso, 26 mag. - (Adnkronos) - Un arrivo a tinte azzurre e ovali quello della diciottesima tappa deld'. Giunto all'edizione numero 105, ild'è una delle kermesse più famose al mondo dedicate alche ogni anno nel Belpaese coinvolge milioni di appassionati pronti a sostenere sulle strade centinaia di atleti pronti a contendersi l'iconica “Rosa” simbolo della manifestazione che viene assegnata al vincitore della classifica finale. Nella tappa numero 18 – con partenza da Borgo Valsugana e arrivo a Treviso per un totale di 156 km – al traguardo, insieme alle autorità locali, pronti ad accogliere gli atleti erano presenti Marzio Innocenti, presidente FIR,della Nazionale ...

Advertising

giroditalia : ?? Some things in cycling just never change ?? Alcune cose nel ciclismo non cambiano mai. ??VISITA PARENTI. Samuel… - giroditalia : ?? When cycling meets beauty. ?? Quando il ciclismo incontra la bellezza. #Giro - TV7Benevento : Ciclismo: Giro d'Italia, capitano Italrugby Michele Lamaro premia la maglia bianca - - TomLazzarini : RT @ledep: L’amore per il ciclismo - e per i sogni, e per la vita - di Dries De Bondt è di certo tra le cose che non dimenticherò di questo… - zeta_reticoli : RT @ledep: L’amore per il ciclismo - e per i sogni, e per la vita - di Dries De Bondt è di certo tra le cose che non dimenticherò di questo… -